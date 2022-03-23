Иммунолог Жемчугов объяснил всплеск COVID-19 в Европе

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Подъем заболеваемости коронавирусом в некоторых странах Европы после отмены санитарных ограничений может стать последним в истории пандемии коронавируса. Он обеспечит иммунизацию тем, кто ранее не успел столкнуться с вирусом. Такое мнение высказал иммунолог Владислав Жемчугов.

— Я думаю, что это «добаливают» те, кто не переболел и не вакцинировался или вакцинировался давно, у кого нет достаточного уровня защиты. То есть это люди, которые и должны заболеть, если нет никаких санитарных ограничений, — пояснил эксперт в комментарии «Радио 1».

Он добавил, что ситуация станет тревожной, если появится мутация, которая будет очень сильно отличаться от предыдущих штаммов, но пока этого не наблюдается.

По словам иммунолога, по всем известным штаммам коронавируса на планете уже сформирован коллективный иммунитет, так что в скором времени можно будет говорить об окончании пандемии.

За минувшие сутки в России выявлено 26 826 случаев заражения коронавирусом. Врачи госпитализировали 5109 пациентов. Полностью от вирусного заболевания излечились 70 622 человека, передает Nation News.

Ранее врач Денис Прокофьев дал прогноз относительно дальнейшего развития пандемии коронавируса в России.