Диетологи назвали полезный для сердца продукт

Фото: Unsplash

Правильное питание помогает поддерживать здоровье сердца, однако лучшим продуктом для этого органа по праву считаются ягоды. Об этом сообщили диетологи Мелисса Рифкин и Кэлси Хэмптон.

Клубника, ежевика, малина и остальные виды ягод крайне полезны тем, что являются превосходным источником антиоксидантов. Эти вещества не только поднимают настроение и дают заряд бодрости на весь день, но и помогают бороться с опасными свободными радикалами в организме, а также противодействует разрушению клеток.

Кроме того, ягоды богаты растворимой клетчаткой, которая способствует снижению уровня «плохого» холестерина. Благодаря этому существенно снижается риск развития сердечных заболеваний, передает ФАН.

До этого «Вечерняя Москва» узнала, какие порции сухофруктов полезны для организма и как выбрать безопасные сухофрукты, чтобы не навредить себе. Как рассказала «ВМ» член Национальной ассоциации нутрициологов, врач-диетолог Марина Макиша, сушеные фрукты содержат высокий процент сахаров, поэтому дневная норма потребления продукта не должна превышать рекомендуемую врачами дозировку.