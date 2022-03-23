Свыше 20 новостроек получили кадастровые номера по программе реновации в Москве с января

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Россия, Москва, Светлогорский проезд Карта всех событий

Столичное Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) с начала 2022 года присвоила кадастровые номера 21 новостройке по программе реновации. Об этом в среду, 23 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что в общей сложности с начала реализации программы реновации в САО Росреестром по Москве проведены учетно-регистрационные действия в отношении 12 многоквартирных домов общей площадью около 324 тысяч квадратных метров.

— Новостройка на Светлогорском проспекте в Южном Тушино стала 21 домом, поставленным на кадастровый учет в рамках программы реновации с начала года. Таким образом, площадь учтенных жилых объектов в январе-феврале составляет 448,4 тысяч квадратных метров. При этом 16 домов оформлено Росреестром в феврале. На северо-западе Москвы это уже второй такой дом, ранее кадастровый номер был присвоен многоэтажке на ул. Генерала Глаголева в Хорошево-Мневниках, — говорится в релизе.

Во вторник, 22 марта, Росреестр отменил 75 плановых проверок в столице в 2022 году. Также на 90 дней продлили срок устранения выявленных нарушений по 490 предписаниям.

На Юго-Востоке столицы сведения о двух новостройках, возведенных по программе реновации, внесли в Единый реестр недвижимости (ЕГРН). Общая площадь двух корпусов — 27,2 тысячи квадратных метров.