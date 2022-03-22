Росреестр отменил 75 плановых проверок в столице в 2022 году

Фото: Пресс-служба Госдумы

В работу Управления Росреестра по Москве на 2022 год были внесены изменения в соответствии с постановлением правительства России об особенностях организации и осуществления государственного и муниципального контроля. Об этом во вторник, 22 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что данные изменения добавили в план проведения надзорных мероприятий. Руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов добавил, что в надзорной службе усилили работу по профилактике нарушений и стимулированию добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами, говорится в сообщении.

— Росреестром по Москве принято решение отменить 75 плановых надзорных мероприятий в текущем году. Кроме того, на 90 дней продлен срок устранения выявленных нарушений по 490 предписаниям, — рассказал он.

Ранее в Росреестре сообщили об увеличении числа принятых онлайн-заявлений. За первые два месяца года Росреестр по Москве принял более 120,5 тысячи онлайн-заявлений. Данный показатель превышает прошлогодний на 40 процентов.

Руководитель ведомства Игорь Майданов 16 марта заявил об увеличении числа ипотечных сделок в Москве за февраль почти на 30 процентов. По его словам, с начала 2022 года в городе провели более 19 тысяч регистраций ипотек.