Кабмин РФ предложил повысить ставку по льготной ипотеке с 7 до 12 процентов

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Правительство Российской Федерации предлагает повысить ставку по льготной ипотеке с 7 до 12 процентов. Об этом в среду, 23 марта, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По его словам, кабмин также предлагает увеличить максимальный размер кредита, передает ТАСС.

Спрос на жилье на вторичном рынке упал из-за резко возросшей стоимости ипотеки, при этом квартиры в новостройках могут по-прежнему остаться востребованными в случае создания новых льготных программ. При этом стоимость аренды жилья продолжит падать из-за большого количества предложений и сравнительно скромного спроса. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута. По его словам, по вторичному рынку ожидается снижение спроса.

До этого руководитель отдела аналитики ЦИАН Алексей Попов заявил, что цены на рынке жилья могут снизиться в России. Это связано с тем, что аренда жилья оперативно реагирует на все происходящее на рынке труда, а также на изменение доходов населения. Так, например, с начала 2020 года у многих россиян понизился уровень жизни и, соответственно, упали ставки на жилье.