Путин по телефону обсудил с премьером Израиля ситуацию на Украине

Фото: Администрация Президента РФ

Президент России Владимир Путин по телефону переговорил с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Об этом в среду, 23 марта, сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе разговора российский лидер дал свою оценку переговорам российской и украинской делегаций, а также оценил ход спецоперации на Украине.

Беннет, в свою очередь, поделился с Путиным оценками ситуации на Украине и высказал идеи по переговорам с украинскими властями.

По итогам разговора политики договорились поддерживать контакты.

Президент России Владимир Путин в среду, 23 марта, также переговорил по телефону с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Уточняется, что лидеры в очередной раз обсуждали ситуацию вокруг Украины и переговоры российской и украинской делегаций.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.