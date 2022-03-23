В Минобороны РФ рассказали об уничтожении 86 военных объектов ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Оперативно-тактическая и армейская авиации России уничтожили 86 украинских военных объектов, в том числе 2 РСЗО. Об этом в среду, 23 марта, сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

Российские средства противовоздушной обороны также уничтожили 9 беспилотников ВСУ.

В ведомстве добавили, что с начала военной спецоперации российская армия уничтожила 255 украинских беспилотников, 189 зенитных ракетных комплексов и 1564 танка, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что ВС России во вторник вечером высокоточным морским оружием уничтожили крупный арсенал ВСУ в нескольких километрах от города Ровно на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.