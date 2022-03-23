Интернет-мошенник обворовал женщину на 5500 рублей, представившись продавцом животного корма

Фото: Pixabay

Неизвестный обворовал 32-летнюю жительницу Подмосковья на 5500 рублей в интернете, представившись ей продавцом корма для животных. Об этом в среду, 23 марта, «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

По данным следствия, в полицию обратилась жительница Московской области, которая заявила, что ее обворовали в интернете на 5,5 тысяч рублей. Уточняется, что женщина обратилась к онлайн-продавцу корма для животных. Связавшись с продавцом, она перевела деньги на неизвестный банковский счет в качестве предоплаты, после чего злоумышленник пропал.

В отношении неизвестного сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». На данном этапе ОМВД России по району Некрасовка проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемых.

Ранее стало известно, что незнакомка обворовала столичную пенсионерку на 600 тысяч рублей, представившись сотрудницей Пенсионного фонда. По данному факту также возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Также 23 марта неизвестный украл 20 тысяч долларов, 200 тысяч рублей и тысячу евро из автомобиля BMW в Хамовниках. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по произошедшему.