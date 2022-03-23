Роскомнадзор ограничил доступ к сервису «News.Google» на территории России

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Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-сервису «News.Google» на территории Российской Федерации. Об этом в среду, 23 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что сервис был заблокирован из-за доступа к новостям, которые содержат дезинформацию о специальной военной операции на Украине, передает РИА Новости.

До этого, 23 марта, ресурс с данными утечки из «Яндекс.Еды» внесли в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

Днем ранее Роскомнадзор ограничил доступ к телеканалу Euronews на территории РФ из-за фейков о спецоперации на Украине. По данным ведомства, иностранное СМИ регулярно размещало недостоверную информацию о проводимой Вооруженными силами России специальной военной операции, а также материалы с призывами к участию граждан в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

16 марта Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания BBC News. В качестве основания внесения в реестр ведомства указана статья 15.3 ФЗ № 149-ФЗ «Порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением закона».