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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту с данными утечки из «Яндекс.Еды»

Полина Долганова

Общество
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту с данными утечки из «Яндекс.Еды»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Ресурс с данными утечки из «Яндекс.Еды» внесли в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Об этом в среду, 23 марта, сообщили в Роскомнадзоре.

Уточняется, что ведомство ограничило доступ к данному ресурсу, передает ТАСС.

До этого Роскомнадзор ограничил доступ к телеканалу Euronews на территории РФ из-за фейков о спецоперации на Украине. По данным ведомства, иностранное СМИ регулярно размещало недостоверную информацию о проводимой Вооруженными силами России специальной военной операции, а также материалы с призывами к участию граждан в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Ранее, 21 марта, стало известно, что Тверской суд столицы на заседании удовлетворил иск прокуратуры о запрете на территории России деятельности американской компании Meta*, которой принадлежат социальные сети Instagram** и Facebook***. Организация также признана экстремистской, и по требованию ФСБ решение о запрете ее работы должно быть реализовано немедленно. В то же время россияне могут пользоваться этими соцсетями, как и мессенджером WhatsApp, который не попал под блокировку. «Вечерняя Москва» узнала у юриста, в каких случаях использование этих приложений может грозить ответственностью и почему все же не стоит рисковать.

*Meta Platforms Inc. — организация признана в РФ экстремистской.

**Instagram — соцсеть признана в РФ экстремистской.

***Facebook — соцсеть признана в РФ экстремистской.

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