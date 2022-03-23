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В Минобороны сообщили, что за сутки из Мариуполя удалось эвакуировать 8487 граждан

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Минобороны сообщили, что за сутки из Мариуполя удалось эвакуировать 8487 граждан
Фото: Минобороны РФ

За последние 24 часа из Мариуполя удалось эвакуировать 8487 граждан. Об этом в среду, 23 марта, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Он также рассказал, что националисты в Харькове расстреляли вышедших из подвала в поисках еды мирных граждан.

Кроме того, в Сумах националисты обстреляли санитарный автомобиль, в результате чего четверо врачей скончались.

Мизинцев добавил, что командиры националистических батальонов устроили массовые грабежи на территории Чернигова, а также в Сумах и Запорожье. Там же националисты продолжают уничтожать жизненно важные объекты.

По словам начальника центра, из Мариуполя удалось эвакуировать 26 граждан Вьетнама и Иордании.

На территорию России с Украины и из Донбасса за день эвакуировались около 18 тысяч беженцев.

В свою очередь российская сторона подготовила более 21,8 тысячи тонн гуманитарной помощи для украинцев.

По состоянию на 23 марта на Украине было создано 22 гумкоридора для мирного населения, передает ТАСС.

23 марта в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что оперативно-тактическая и армейская авиация России уничтожили 86 украинских военных объектов, в том числе два РСЗО.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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