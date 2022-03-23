Россия и Белоруссия откажутся от платы за входящие в роуминге

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В среду, 23 марта, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и белорусское министерство связи и монетизации заявили об отмене платы за входящие звонки в роуминге на территории Союзного государства.

Отмечается, что стороны откажутся от платы в роуминге уже с 1 апреля 2022 года.

— Из-за достаточного снижения тарифов в роуминге количество абонентов операторов связи России, которые пользуются услугами сотовой связи при нахождении в Белоруссии, увеличилось на 15 процентов, — следует из заявления, опубликованного на сайте российского правительства.

Известно, что на территории России и Белоруссии также наблюдается рост услуг голосовой связи. Так, исходящие и входящий голосой трафик повысился в 1,5 и 2 раза, соответственно, а пользование интернетом в роуминге возросло в 1,6 раза.

В пятницу, 11 марта, президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу в Москве. В ходе разговора главы государств обсудили ход украинско-российских переговоров.

В ноябре прошлого года Путин и Лукашенко на заседании Высшего госсовета подписали интеграционный декрет Союзного государства. Декрет утверждает все союзные программы, одобренные в сентябре.