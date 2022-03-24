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Роспотребнадзор сообщил о росте «стелс-омикрона»

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Роспотребнадзор сообщил о росте «стелс-омикрона»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В России повышается доля зараженных штаммом коронавирусной инфекции «стелс-омикрон». Однако на данный момент не ожидается резкого подъема заболеваемости. Об этом рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

— Доля BA.2 также стабильно растет и в центральной части страны составляет сейчас более половины от всех новых выявленных случаев «омикрона», присутствуя практически во всех регионах страны, — сообщил Хафизов.

Также он отметил, что вакцинация или же перенесенная ранее помогает предотвратить всплеск заражений COVID-19.

— Число выявляемых случаев уже существенно ниже недавних исторических максимумов, в Москвы цифры так вообще близки к минимумам с начала пандемии, — заключил эксперт, передает РИА Новости.

Недавно инфекционист Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская напомнила о том, что последствия коронавирусной инфекции по-прежнему способны стать фатальными для организма.

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