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В России на стройматериалы могут установить эталонные цены

Виктория Храменкова

Экономика
В России на стройматериалы могут установить эталонные цены
Фото: Википедия

Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП) предложил установить в России эталонные цены на стройматериалы для госстроек. Данная инициатива была направлена премьер-министру Михаилу Мишустину.

— Организация предлагает создать единый федеральный центр поставщика, подведомственный Минстрою, который будет заниматься контролем рынка строительных материалов, вести аналитику, обеспечивать потребности госстроек, — объяснил председатель ВЦНСП Александр Моор, передает газета «Известия».

Отмечается, что в таком случае Единый федеральный центр поставщика будет высчитывать себестоимость производства стройматериалов, добавлять к ней расходы на логистику, прибавляя к полученной сумме порядка 25 процентов чистой прибыли.

Также эталонные цены необходимо регулярно индексировать. Их индексация будет зависеть от инфляции.

— Для создания центра можно в том числе использовать материально-техническую базу остановивших свою деятельность в России иностранных компаний, например IKEA и OBI, — считает Моор.

Накануне Генпрокуратура России призвала граждан проверять информацию о ситуации на товарном рынке страны и не доверять фейкам.

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