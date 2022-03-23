В Генпрокуратуре призвали россиян проверять информацию о ситуации на товарном рынке РФ

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Генпрокуратура России призвала соотечественников проверять информацию о ситуации на товарном рынке страны и не доверять фейкам. Об этом в среду, 23 марта, сообщили в ведомстве.

Там также добавили, что в Генпрокуратуру регулярно поступают сообщения о размещении в средствах массовой информации недостоверных сведений. Распространение фейков, считают в ведомстве, направлено на создание искусственного ажиотажа на востребованную продукцию, а также поднятие цен на товары.

— Генеральная прокуратура Российской Федерации информирует об ответственности за указанную противоправную деятельность и рекомендует потребителям не поддаваться на такого рода провокации, проверять достоверность поступающей от ряда СМИ информации, — говорится в сообщении ведомства.

В Telegram-канале Генпрокуратуры добавили, что поддержка добросовестных продавцов, особенно в период антироссийских санкций, является приоритетной. Для этого прокуроры уже установили контроль «за соблюдением моратория на получении финансовой помощи, кредитных каникул и иных преференций».

До этого Генеральная прокуратура России приняла решение о выходе из Международной ассоциации прокуроров (МАП).