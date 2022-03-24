Свыше 130 объектов перестанут облагать налогом на имущество от кадастровой стоимости

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В столице 134 объекта исключили из Перечня недвижимости, облагаемой налогом на имущество от кадастровой стоимости. Об этом в четверг, 24 марта, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

Уточняется, что 125 объектов исключены из-за уточнения сведений после формирования перечня, еще девять объектов были исключены в результате работы Межведомственной комиссии.

— Соответствующее решение было принято 22 марта 2022 года на заседании президиума правительства Москвы. Собственники исключенных объектов будут уплачивать налог на имущество организаций в 2022 году от среднегодовой стоимости, которая ниже, чем кадастровая. Общая площадь исключенных объектов составляет около 349 тысяч квадратных метров, — сказал Пуртов, чьи слова передает пресс-служба департамента.

Накануне Пуртов рассказал, что налоговые поступления в консолидированный бюджет Москвы от предприятий химической промышленности в 2021 году достигли 12,4 миллиарда рублей. Такой показатель превысил уровень 2020 года на 36,9 процента.

В понедельник, 21 марта, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что предприятия Москвы в сфере транспорта увеличили объем налоговых поступлений в городской бюджет по итогам 2021 года. По его словам, поступления по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), налогу на прибыль и по специальным налоговым режимам составили 58,7 миллиарда рублей.