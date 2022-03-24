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Около 60 ярмарок выходного дня возобновят работу в Москве

Георгий Соланович

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Около 60 ярмарок выходного дня возобновят работу в Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Ярмарки выходного дня снова откроются в Москве 1 апреля. Они расположатся по 60 адресам столицы. Об этом в четверг, 24 марта, сообщили на официальном сайте мэра города.

Ярмарки будут работать по пятницам, субботам и воскресеньям. На них фермеры и предприниматели каждую неделю будут привозить свежие продукты, молочные товары, мясную продукцию, рыбу и кондитерские изделия из 40 регионов России. Все продукция проходит тщательный санитарно-ветеринарный контроль.

Наибольшее количество прилавков с продуктами расположено в Центральном, Восточном и Юго-Западном административных округах Москвы — по восемь в каждом округе. Самые большие из них находятся на Комсомольском проспекте, владение 22, улице Щепкина, владение 47, строение 1–2 и на Измайловской площади, владение 1, передает официальный сайт мэра Москвы.

Обычно ярмарки выходного дня работают с апреля по декабрь.

14 марта начался прием заявок на участие в ярмарках выходного дня. Для участия в отборе участники должны зарегистрироваться на mos.ru и подать электронную заявку, выбрав на сайте категорию «Предоставление места на ярмарке выходного дня».

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