Тур по усадьбе Люблино появился на портале «Узнай Москву»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Летняя улица, 1с1 Карта всех событий

Портал «Узнай Москву» приглашает всех желающих совершить виртуальную прогулку по главному дому усадьбы Люблино, который имеет статус объекта культурного наследия федерального значения и представляет собой образец зрелого классицизма.

Дата строительства здания, расположенного по адресу улица Летняя, дом 1, строение 1, доподлинно неизвестна. Эксперты предполагают, что оно было возведено в период между 1801 и 1806 годом. Его построили по заказу владельца усадьбы Николая Дураса. Автором проекта предположительно считается Иван Еготов.

В середине XX века и с 1998 по 2003 год в здании проводилась масштабная реставрация. В настоящее время оно такое, каким было 200 лет назад. Интерьеры парадных залов сохранили подлинные росписи XIX века. Господский дом включен в состав государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Кузьминки-Люблино».

— Новый виртуальный тур посвящен одному из ключевых исторических памятников столицы — усадьбе Люблино. Для зрителей подготовлено 13 фотопанорам и аудиогид, благодаря которым можно посетить мраморный зал, розовую гостиную, круглый и выставочный залы, — рассказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что в общей сложности на сайте «Узнай Москву» представлены 25 виртуальных экскурсий с посещением уникальных объектов культурного наследия, пишет официальный сайт мэра Москвы.

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