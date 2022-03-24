Программа капремонта молочных кухонь началась в Москве

Фото: pixabay.com

В Москве в рамках социальной поддержки семей столицы началась программа капитального ремонта молочных кухонь. Об этом в четверг, 24 марта, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— На сегодняшний день на молочных кухнях получают продукты около 325 тысяч москвичей — для этого в городе работает больше 250 точек. <...> Он (единый стандарт ремонта кухонь — прим. «ВМ») коснется дизайна (единого стиля и оформления) и функционального наполнения — появятся пандусы, места для хранения колясок. Мы уже обновили два пункта, в этом году приступим к обновлению еще 20. Они станут современными, узнаваемыми и комфортными, — заявила она.

Стандарт молочных кухонь включает в себя единый подход к оформлению входа, а также общие интерьерные решения помещения. Это сделает посещение помещений более комфортным для посетителей и самих сотрудников пунктов.

Для того чтобы получить льготную продукцию в молочно-раздаточном пункте, необходимо оформить заказ на портале mos.ru, воспользовавшись услугой «Подача заявления на получение питания на молочной кухне» и «Заказ питания на молочной кухне, выбор молочно-раздаточного пункта и графика получения продуктов».

Бесплатные продукты получают беременные женщины, кормящие матери, дети в возрасте до трех лет, дети из многодетных семей в возрасте до семи лет, дети с хроническими заболеваниями в возрасте до 15 лет и дети-инвалиды. Пункты работают с 06:30 до 15:00 с обеденным перерывом с 12:30 до 13:00, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что увеличение адресной социальной поддержки москвичей — своевременная и необходимая мера, которая поддержит горожан в кризисной ситуации. В поддержке нуждаются граждане, потерявшие работу или кормильца, в случае снижения дохода ниже прожиточного минимума у семей с детьми или при чрезвычайных происшествиях.