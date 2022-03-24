Более 20 домов в стиле неоклассицизм отремонтируют в 2022 году в Москве

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Россия, Москва, улица Костякова, 10 Карта всех событий

Более 20 жилых домов, построенных в стиле неоклассицизм, приведут в порядок в текущем году в столице в рамках программы капитального ремонта. Об этом сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы Артур Кескинов.

Один из включенных в программу домов расположен по адресу: улица Костякова, дом 10. В нем отремонтируют крышу, подвал и инженерные системы. Это здание с тремя арками возвели в 1939 году по индивидуальному проекту. Его фасады выполнены с типичной для неоклассицизма сложной пластикой и украшены декоративными элементами.

Также будет отремонтировано здание по адресу: улица Александра Солженицына, дом 12, строение 3. В нем предусмотрен комплекс работ по ремонту фасада и некоторых инженерных систем. Трехэтажное здание построили в 1917 году. К него простая пластика с декоративными элементами. Дом опоясывают межэтажный карниз, пояски и венчающий карниз. С торца он украшен треугольными фронтонами.

Также капремонт фасада проведут у здания по адресу: Малая Грузинская улица, дом 19/2. Его возвели в 1904 году в стиле раннего неоклассицизма. Его фасад украшен декором. Окна выделены сандриками и наличниками. Первый этаж отделяет карниз. Фасады и торец дома украшают ризалиты — выступов. По периметру тянется венчающий карниз, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что в этом году капитально отремонтируют дом у памятника Ленину в Пресненском районе.