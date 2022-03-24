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В Японии сообщили, что ракета КНДР упала вне экономической зоны страны

Георгий Соланович

В мире
В Японии сообщили, что ракета КНДР упала вне экономической зоны страны
Фото: Unsplash

Ракета, выпущенная, как предполагается, КНДР, упала вне исключительной экономической зоны Японии. Об этом в четверг, 24 марта, сообщил телеканал NHK со ссылкой на экспертов Министерства обороны государства.

До этого сообщалось, что КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Предупреждение береговой охраны страны было обнародовано в 8:38 по московскому времени. Там также отметили, что речь может идти о баллистической ракете.

Поcле появления информации о запуске ракеты корабли в Японском море призвали проявлять осторожность и ни в коем случае не приближаться к объекту. Если власти Северной Кореи подтвердят запуск ракеты, это будет уже одиннадцатое испытание вооружений КНДР с начала 2022 года.

В среду, 16 марта, Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) также запустила снаряд, который, предположительно, является баллистической ракетой. Известно, что тогда Минобороны Японии приступило к сбору и анализу данных, которые связаны с данным пуском. На тот момент других деталей этого инцидента не приводилось.

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