Выдачу прав и регистрацию автомобилей приостановят в столице 27 марта

Фото: Пресс-центр МВД России

Столичная Госавтоинспекция приостановит в своих подразделениях оказание услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в воскресенье, 27 марта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 24 марта.

Это связано с проведением технических работ на информационных ресурсах МВД России, пояснили в пресс-службе.

— Административные процедуры, не связанные с работой информационной системы, будут выполняться в обычном режиме, — говорится в сообщении ГИБДД Москвы.

В ведомстве пояснили, что граждане, которые записались в этот день на прием, предоставят возможность получить госуслуги в электронном виде или в последующие рабочие дни в порядке живой очереди.

До этого в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Москве сообщили, что сотрудники столичной Госавтоинспекции задержали за два месяца 2022 года 39 участников дорожного движения за дачу взятки. В отношении двенадцати граждан уже возбуждены уголовные дела по статье 291 Уголовного кодекса Российской Федерации «Дача взятки». При этом по остальным фактам решается вопрос о возбуждении уголовных дел.