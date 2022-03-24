Врач дал прогноз относительно дальнейшего развития пандемии коронавируса

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Главный врач ГБУ здравоохранения РК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Владимир Мещеряков дал прогноз относительно дальнейшего развития пандемии коронавируса.

По его словам, штамм «омикрон» гораздо реже вызывает тяжелые последствия, большинство пациентов переносят заболевание в легкой форме.

— Как заявляют ведущие специалисты, которые отслеживают ситуацию с распространением коронавируса и пандемии, сегодня за рубежом пока что нет данных о каких-то мутациях инфекции, которые могли бы вызывать некоторые тяжелые осложнения на перспективу. И это оптимистично, — подчеркивает специалист в комментарии ФАН.

По мнению Мещерякова, все идет к тому, что коронавирусная инфекция приобретет сезонный характер, а вакцинация от коронавирусной инфекции будет внесена в календарь прививок. В ближайшее время должны появиться назальные вакцины, ведется разработка вакцины для детей, так что каждый россиянин сможет выбрать для себя подходящий способ вакцинации.

За минувшие сутки в России было выявлено 26 826 случаев заражения коронавирусом. Врачи госпитализировали 5109 пациентов. Полностью от опасной болезни выздоровело 70 622 человека, передает Nation news.

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, что если человек переболел «омикрон»-штаммом коронавируса, то к «стелс-омикрону» у него будет сильный иммунитет, который не позволит вирусу проникнуть в организм.