Наследственность и стресс: врач-невролог перечислил главные причины развития депрессии

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Депрессия — распространенное во всем мире заболевание, от которого, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, страдает 3,8 процента населения, в том числе пять процентов взрослых и 5,7 процента лиц старше 60 лет. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал заместитель главного врача по медицинской части, врач-невролог тверской клиники «РЖД-Медицина», доктор медицинских наук Геннадий Жданов.

— Во всем мире от депрессии страдает порядка 280 миллионов человек, причем женщины чаще, чем мужчины, — отметил врач.

Жданов также пояснил, что причин и рисков для развития депрессии может быть много, и перечислил самые основные:

Неблагоприятные драматические жизненные события — развод, безработица, конфликты на работе, выход на пенсию, банкротство, резкое падение уровня материального обеспечения, переезд, тяжелое заболевание близкого человека или его потеря, психологические травмы, стрессы.

Недостаточная устойчивость к стрессам, заниженная самооценка, склонность к самообвинениям, пессимистический взгляд на мир.

Неблагоприятная обстановка в родительской семье, перенесенное в детском возрасте физическое, психологическое или эмоциональное насилие, ранняя потеря родителей.

Наследственная предрасположенность — наличие депрессии, невротических расстройств, наркомании и алкоголизма у родственников.

Отсутствие поддержки в семье и социуме.

С приходом весны у некоторых людей возникают биполярные и депрессивные расстройства, сопровождающиеся маниакальными состояниями и навязчивыми идеями. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил психотерапевт Владимир Снигур.