Врач рассказал, чем опасен переизбыток витаминов

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Врач общей практики Михаил Коновалов рассказал, как правильно принимать витамины во время весеннего авитаминоза. Он отметил, что их переизбыток также вреден для организма, как и недостаток.

Перед тем как начать принимать витамины, лучше проконсультироваться с врачом. Он сможет рассказать вам, какие именно добавки стоит применять и в каких дозах, на основании сданных анализов.

Весенняя передозировка разными витаминами может по-разному сказаться на организме. Так, например, передозировка витамина D может привести к запору, аритмии, нарушению работы почек. Передозировка витамина E может привести к нарушению зрения. А передозировка витамина К грозит анафилактическим шоком.

По словам Коновалова, при передозировке витамина А симптомы бывают такими: появится боль в животе, начинают выпадать волосы. У детей избыток витамина может привести к повышению температуры, передает Царьград.

До этого диетолог Михаил Гинзбург назвал самые полезные продукты весной. Диетолог отметил, что после зимы иммунитет человека пребывает в уставшем состоянии.