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Врач объяснила, как лечить острый и хронический стресс

Виктория Непомнищева

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Врач объяснила, как лечить острый и хронический стресс
Фото: Unsplash

Стресс — состояние организма, характеризующееся эмоциональным и физическим напряжением, вызванным воздействием различных неблагоприятных факторов. Влияние острого стресса проявляется появлением кожных заболеваний. Хронический стресс также не менее разрушителен для красоты и здоровья. Как лечить стресс, рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» врач-дерматовенеролог тверской клиники «РЖД-Медицина» Юлия Андреанова.

Она отметила, что в первую очередь человеку с хроническим или острым стрессом необходимо наладить свое питание. Также нужно выпивать до 1,5–2 литра воды в день.

Важную роль в восстановительной терапии, по словам врача, играют: витамины D, E, A; омега-3, -6, -9, а также микроэлементы — цинк, магний, кальций.

Андреанова добавила, что можно принимать и легкие успокоительные препараты на основе растительного происхождения и препараты, улучшающие обменные процессы и процессы микроциркуляции.

С приходом весны у некоторых людей возникают биполярные и депрессивные расстройства, сопровождающиеся маниакальными состояниями и навязчивыми идеями. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил психотерапевт Владимир Снигур.

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