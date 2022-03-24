Злоумышленник грозился опубликовать интимные фото подростка, если он не заплатит

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Житель Томска вымогал денежные средства у несовершеннолетнего за непубликацию его интимных фото. Об этом в четверг, 24 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника «ВМ», шантажист создал аккаунт на имя девушки в одной из социальных сетей и стал переписываться с молодым человеком.

Спустя время злоумышленник сумел выстроить с подростком доверительные отношения. Тогда шантажист, стал общаться с юношей на интимные темы.

В результате он уговорил парня выслать ему обнаженные фотоснимки.

Получив фото, злоумышленник стал требовать с юноши пять тысяч рублей, пригрозив при этом выложить снимки в интернет и разослать друзьям, если тот откажется.

Источник уточнил, что в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

22 марта сотрудники правоохранительных органов в Ставропольском крае задержали подозреваемого в убийстве 12-летнего школьника. Им оказался 14-летний подросток.