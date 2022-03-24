Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Злоумышленник грозился опубликовать интимные фото подростка, если он не заплатит

Елена Самойлова

Происшествия
Злоумышленник грозился опубликовать интимные фото подростка, если он не заплатит
Фото: Depositphotos

Житель Томска вымогал денежные средства у несовершеннолетнего за непубликацию его интимных фото. Об этом в четверг, 24 марта, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника «ВМ», шантажист создал аккаунт на имя девушки в одной из социальных сетей и стал переписываться с молодым человеком.

Спустя время злоумышленник сумел выстроить с подростком доверительные отношения. Тогда шантажист, стал общаться с юношей на интимные темы.

В результате он уговорил парня выслать ему обнаженные фотоснимки.

Получив фото, злоумышленник стал требовать с юноши пять тысяч рублей, пригрозив при этом выложить снимки в интернет и разослать друзьям, если тот откажется.

Источник уточнил, что в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

22 марта сотрудники правоохранительных органов в Ставропольском крае задержали подозреваемого в убийстве 12-летнего школьника. Им оказался 14-летний подросток.

Читайте также:
Социальные сети обман Интернет
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как и просила бабушка Фатима

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Несет меня лиса

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте