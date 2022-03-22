Задержан подросток, убивший школьника из-за ревности в Ставропольском крае

Фото: СК РФ

Сотрудники правоохранительных органов в Ставропольском крае задержали подозреваемого в убийстве 12-летнего школьника. Им оказался 14-летний подросток. Преступление раскрыли по горячим следам, сообщается в понедельник, 21 марта, на сайте регионального СУ Следственного комитета.

По данным следствия, 20 марта подростки встретились на одной из улиц города Невинномысска, после чего вместе пошли за город. Там подозреваемый несколько раз ударил подростка ножом. От полученных травм школьник скончался на месте, злоумышленник скрылся с места происшествия. На его след быстро вышли оперативники и задержали подозреваемого.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данным местных СМИ, мотивом преступления могла стать ревность — якобы подросток приревновал мальчика к девушке, поэтому решился на преступление.

20 марта Следственный комитет завел дело по факту исчезновения школьника. Его сутки разыскивали полиция и волонтеры. 21 марта тело ребенка с ножевыми ранениями нашли в лесополосе недалеко от города.

Перовский районный суд Москвы арестовал 47-летнего гражданина, которого обвиняют в убийстве мужчины из травматического пистолета. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».