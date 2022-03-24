Минобороны заявило о связи сына Байдена с лабораториями на Украине

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Инвестиционный фонд Rosemont Seneca Хантера Байдена, сына президента США Джо Байдена, финансировал военно-биологическую программу на Украине. Об этом заявил глава войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов в четверг, 24 марта.

— При этом прослеживается тесная связь фонда с основными подрядчиками американского военного ведомства, включая компанию Metabiota, которая наряду с Black and Veach является основным поставщиком оборудования для биолабораторий Пентагона по всему миру, — сказал военный.

Фонд Байдена, по данным генерала, обладает ресурсами в размере не менее 2,4 миллиарда долларов. Участие в программе, добавил Кириллов, также принимал Фонд Сороса.

Приоритетом для США в работе биолабораторий на Украине было изучение особо опасного возбудителя сибирской язвы, уточнил генерал. За рубеж вывозили не только образцы тканей и сыворотки крови человека, но и опасные патогены, приводит слова Кириллова Telegram-канал Минобороны.

10 марта Кириллов заявил, что биолаборатории на Украине изучали возможности распространения опасных инфекций через птиц и насекомых. Проект UP-4, по данным Кириллова, реализовывали в лабораториях Харькова, Одессы и Киева.

Он был рассчитан на период до 2020 года, а его целью было изучение распространения инфекций через мигрирующих птиц, включая грипп H5N1, а также болезни Ньюкасла, подчеркнул военный. Всего украинские специалисты, утверждает он, изучили 145 биологических видов. Им удалось найти минимум два вида перелетных птиц, маршруты которых пролегают преимущественно через территорию России.