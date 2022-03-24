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Губернатор Подмосковья наградил военнослужащих орденами «За доблесть и мужество»

Ирина Игнатенко

Общество
Губернатор Подмосковья наградил военнослужащих орденами «За доблесть и мужество»
Фото: mosreg.ru

Военнослужащих Московской области, проявивших отвагу во время специальной операции на Украине, наградили орденами «За доблесть и мужество». Их вручил губернатор региона Андрей Воробьев.

Вручение наград прошло в Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии России, который расположен на территории Балашихи. На лечении в медучреждении находятся военнослужащие и сотрудники Росгвардии — участники военной спецоперации на Украине.

— Мы здесь для того, чтобы сказать о том, что гордимся вами и поддержать, — сообщил Андрей Воробьев.

Он вручил ордена «За доблесть и мужество» и выразил благодарность военнослужащим за решительные действия во время спецоперации по защите ЛНР и ДНР.

Награды от губернатора получили военнослужащие из Отдельной дивизии оперативного назначения Дзержинского и из 21-й отдельной бригады оперативного назначения, передает «360».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

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