Водители с маленькими пассажирами более 10 тысяч раз нарушили ПДД

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В Москве с начала 2022 года не менее десяти тысяч раз водители нарушали правила дорожного движения, рискуя при этом жизнями и здоровьем маленьких пассажиров. Об этом в четверг, 24 марта, сообщили в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

Уточняется, что именно столько нарушений было выявлено с января по февраль этого года. Сотрудники ППС ежедневно выявляют сотни таких нарушений.

За этот же период зарегистрировали 41 дорожную аварию, где пострадали 48 детей-пассажиров. При этом в десяти процентах случаях безопасность несовершеннолетних не была обеспечена должным образом. В частности, не использовались детские удерживающие устройства и ремни безопасности. 42 процента детей пострадали по причине нарушений ПДД водителями, говорится в сообщении.

При этом самыми частыми нарушениями ПДД, в результате которых жертвами становятся дети-пассажиры являются несоблюдение очередности проезда; неправильный выбор дистанции; несоответствие скорости конкретным условиям; нарушение требований сигнала светофора и нарушение правил перестроения.

В понедельник, 21 марта, глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал о правилах передвижения на электросамокатах. Он уточнил, что предельная допустимая скорость электросамоката — 25 км/ч, при этом передвигаться на нем можно только по тротуару или проезжей части.

Также Госавтоинспекция Москвы напомнила водителям о бдительности на дорогах, поскольку скоро начнутся школьные каникулы. В связи с этим бдительность водителей на столичных дорогах должна быть максимальной.