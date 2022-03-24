Терапевт рассказала о причинах повышенного аппетита

Фото: depositphotos

Терапевт-гастроэнтеролог Айгуль Ишмурзина объяснила причину чрезмерного аппетита и рассказала, как с ним бороться.

— Склонность к перееданию может появляться при дефиците в организме некоторых витаминов и минеральных веществ. Например, витамин В1 принимает участие в метаболизме углеводов. Для организма вреден дефицит витамина, который приводит к резкому снижению аппетита, развитию запоров, — пояснила специалист.

Она добавила, что дефицит витамина В1 также нарушает обмен веществ, что приводит появлению сильного чувства голода и истощению организма одновременно.

В этом случае терапевт рекомендует не включать в рацион острые приправы и пряности, алкогольные и газированные напитки, сладости и фастфуд, так как они могут провоцировать повышенный аппетит.

Эксперт считает, что в рацион необходимо включать авокадо, жирные сорта рыбы, овсянку, кофе, продукты, которые содержат много клетчатки (фрукты и овощи). Они предотвратят голод и восполнят нужные организму витамины.

Неправильный сон также становится причиной повышенного аппетита. Во время сна организм синтезирует мелатонин (гормон сонливости), который оказывает значительное влияние на циркадные ритмы и эндокринную систему, а чувство голода не возникает из-за выработки гормонов грелина («гормон голода»).

В беседе с Мedikforum Ишмурзина добавила, что необходимо выбирать правильный цвет посуды. Например, такие цвета, как голубой, синий или зеленый, успокаивают нервную систему, а яркие и теплые оттенки — оранжевый, красный, желтый — способствуют усилению чувства голода.

Ранее врач общей практики Михаил Коновалов рассказал, как правильно принимать витамины во время весеннего авитаминоза. Он отметил, что их переизбыток также вреден для организма, как и недостаток.