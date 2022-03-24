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Столтенберг: Отношения с Россией не будут прежними

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Столтенберг: Отношения с Россией не будут прежними
Фото: flickr/nato

В четверг, 24 марта, генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что отношения с Россией не будут прежними из-за событий на Украине. Однако он отметил, что нужно сохранять контакты по ряду тем, в том числе по снижению рисков.

Кроме этого, Столтенберг подчеркнул, что на данный момент рано говорить о том, что ждет отношения с Российской Федерацией в будущем.

— Нет никакого шанса, что у нас будут такие же отношения, как и раньше. Но нам нужно сохранять какое-то взаимодействие с Россией по таким темам, как контроль над вооружением, а также снижение рисков и деконфликтинг, — сказал он в эфире телеканала CNN.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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