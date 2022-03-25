Мужчина пострадал при падении перегородки в аэропорту Шереметьево

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова сообщила, что мужчина пострадал при падении перегородки между терминалами в аэропорту Шереметьево.

Отмечается, что временная гипсокартонная перегородка отделала переход из строящейся железнодорожной станции в пешеходную галерею между терминалами воздушной гавани.

— Пострадавший доставлен в лечебное учреждение, где ему оказана необходимая медицинская помощь, — передает ТАСС слова Коротковой.

На данный момент Северная транспортная прокуратура проводит проверку случившегося.

22 марта в аэропорт Шереметьево поступило анонимное сообщение о «минировании» двух самолетов, выполняющих рейсы из Москвы в Белград и Бишкек. Уточняется, что в общей сложности за день поступило четыре аналогичных сообщения.

Также в этот день неизвестный сообщил о «минировании» самолета, выполняющего рейс Москва — Ереван из аэропорта Шереметьево. По данным СМИ, на территории аэровокзала проводится соответствующая проверка. При этом Шереметьево продолжает работать штатно.

На электронную почту аэропорта Шереметьево 16 марта поступило сообщение от неизвестного отправителя об угрозе взрыва на борту самолета Минеральные Воды — Москва. При этом сам самолет благополучно приземлился в московском аэропорту.