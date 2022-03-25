Гематологи перечислили болезни, которые проявляются в виде синяков на теле

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О патологии сосудов и болезнях крови могут предупредить синяки на теле. Чаще всего это явление встречается у женщин. Об этом в четверг, 24 марта, рассказала врач-гематолог, кандидат медицинских наук Светлана Бычкова и гематолог, профессор РУДН, доктор медицинских наук Николай Стуклов.

Специалисты считают, что появлению синяков следует уделять больше внимания. Также они отметили, что синяки на теле могут быть различного характера.

— Это может быть не синяк, а петехии или какие-то другие геморрагические проявления. Они все имеют диагностическое значение, поэтому их должен изучать специалист, — рассказала в беседе с URA.RU Бычкова.

Помимо этого, синяки могут говорить о тромбоцитопении, когда снижается уровень тромбоцитов в крови, мелкие сосуды становятся ломкими и кровотечения долго не останавливаются.

— Если частые синяки проявляются у молодых девушек, лучше обследоваться, так как скрытые болезни могут потом дать осложнения во время беременности и родов, — считает Стуклов.

В феврале врач-флеболог клиники «РЖД-Медицина» в Твери Анатолий Русаков рассказал «Вечерней Москве», о чем говорят неожиданные синяки на теле