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Москвичек пригласили на онлайн-курс по женскому предпринимательству

Георгий Соланович

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Москвичек пригласили на онлайн-курс по женскому предпринимательству
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Государственное бюджетное учреждение «Малый бизнес Москвы» набирает новых слушательниц на бесплатный онлайн-курс по женскому предпринимательству в рамках образовательного проекта «Стартап-школа МБМ». Об этом в пятницу, 25 марта, сообщили на официальном сайте мэра города.

— Мы открыли запись на онлайн-курс cтартап-школы МБМ, посвященный женскому предпринимательству. Во время тренингов пользователям сети расскажут о тех видах бизнеса, которые чаще всего создаются женщинами, а также ориентированы на них как на потребителей, — пояснил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Курс включает в себя пять вебинаров. Все они будут начинаться в 15:00. Первое занятие пройдет 28 марта. На нем москвичкам расскажут о приемах, которые помогут сгенерировать оригинальные идеи для стартапа, а затем участницы сформулируют свои идеи и протестируют их на практике, передает официальный сайт мэра Москвы.

С 28 марта по 21 апреля в центре занятости «Моя карьера» запустили онлайн-программу для женщин с детьми «Твой старт: создай поток клиентов». Принять участие в нем приглашаются москвички, желающие открыть свое дело.

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