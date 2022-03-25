Строительство скоропомощных комплексов в Москве завершено наполовину

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Строительство пяти скоропомощных комплексов при крупнейших многопрофильных стационарах в Москве завершено на 50 процентов. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Уже наполовину завершено строительство пяти новых скоропомощных комплексов. В этом году мы сдадим такой комплекс в Больнице имени В. В. Вересаева. Они помогут на порядок повысить качество, эффективность и, самое главное, оперативность оказания экстренной медицинской помощи, — заявила она.

На данный момент рабочие продолжают возведение скоропомощных комплексов при Городской клинической больнице имени Боткина (готов на 53 процента), Клинической больнице имени Вересаева (62 процента), Клинической больнице № 15 имени Филатова (45 процентов), Городской клинической больнице имени Буянова (37 процентов) и Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского (60 процентов).

Во всех комплексах будут использовать самые эффективные технологии организации экстренной медпомощи, в том числе в случае массовых поступлений пациентов при вспышках разных инфекций. Кроме того, в скоропомощных отделениях создадут комфортные условия для родственников пациентов. Завершить строительство стационаров планируется в 2022‒2023 годах, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр города Сергей Собянин оценил готовность нового комплекса МКНЦ имени Логинова.