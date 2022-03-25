Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Строительство скоропомощных комплексов в Москве завершено наполовину

Георгий Соланович

Город
Строительство скоропомощных комплексов в Москве завершено наполовину
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Строительство пяти скоропомощных комплексов при крупнейших многопрофильных стационарах в Москве завершено на 50 процентов. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Уже наполовину завершено строительство пяти новых скоропомощных комплексов. В этом году мы сдадим такой комплекс в Больнице имени В. В. Вересаева. Они помогут на порядок повысить качество, эффективность и, самое главное, оперативность оказания экстренной медицинской помощи, — заявила она.

На данный момент рабочие продолжают возведение скоропомощных комплексов при Городской клинической больнице имени Боткина (готов на 53 процента), Клинической больнице имени Вересаева (62 процента), Клинической больнице № 15 имени Филатова (45 процентов), Городской клинической больнице имени Буянова (37 процентов) и Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского (60 процентов).

Во всех комплексах будут использовать самые эффективные технологии организации экстренной медпомощи, в том числе в случае массовых поступлений пациентов при вспышках разных инфекций. Кроме того, в скоропомощных отделениях создадут комфортные условия для родственников пациентов. Завершить строительство стационаров планируется в 2022‒2023 годах, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого мэр города Сергей Собянин оценил готовность нового комплекса МКНЦ имени Логинова.

Читайте также:
Строительство Медицина Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Как и просила бабушка Фатима

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Несет меня лиса

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте