Собянин оценил готовность нового комплекса МКНЦ имени Логинова

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Новый комплекс Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) имени Логинова на шоссе Энтузиастов построен на 75 процентов. Об этом в четверг, 24 марта, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр отметил, что ранее правительство Москвы отказалось от реконструкций старых корпусов и приняло решение о строительстве нового современного корпуса площадью 75 тысяч квадратных метров.

— Это одна из самых крупных строек в области здравоохранения во всей стране. И после ее окончания это будет один из лучших онкологических центров и Москвы, и страны. В настоящее время работы завершены на 75 процентов, ведутся отделочные работы, прокладка коммуникаций, внешних и внутренних, идет комплектация оборудованием, — цитирует Собянина официальный сайт мэра Москвы.

Ранее глава города сообщил, что в столице планируют строительство новой станции Митьково на будущем третьем Московском центральном диаметре. Он отметил, что пассажиры МЦД-3 смогут таким образом воспользоваться еще одной пересадкой на метро.

Помимо этого, Сергей Собянин подписал документ о выделении грантов на создание импортозамещающих производств. Уточняется, что в первую очередь поддержку получат проекты, направленные на обеспечение повседневных нужд граждан столицы: в сфере здравоохранения, ЖКХ, безопасности, транспорта и строительства.