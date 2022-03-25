Застройщикам в Москве отменят прогрессирующую арендную ставку на год

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Прогрессирующая арендная ставка на год будет отменена для инвесторов, получивших земельный участок без торгов. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Теперь девелоперы смогут сэкономить на аренде земельных участков, выделенных для строительства без торгов. Ставка арендной платы, установленная в рамках прогрессирующей шкалы на текущий год, сохранится и в следующем году, — заявил он.

Прогрессирующая ставка аренды означает, что плата за участок будет увеличиваться с каждым годом. При ее отмене застройщики сильно сэкономят деньги в 2023 году и снизят себестоимость проектов.

Для того чтобы воспользоваться льготой, необходимо обратиться в департамент городского имущества города. Министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что инвесторы должны направить обращение в свободной форме с указанием реквизитов договора аренды земельного участка, его адреса и кадастрового номера, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что арендаторы нежилых объектов, собственником которых выступает Москва, смогут получить отсрочку по платежам до 31 декабря 2022 года за второй квартал текущего года.