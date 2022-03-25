Собянин рассказал, как московская культура пережила пандемию COVID-19

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 25 марта, в День работника культуры рассказал, как культурные заведения города пережили пандемию коронавируса и как два года без музеев, театров и библиотек отразились на столичных жителях.

— За последние два года даже самым далеким от культуры людям стало отчетливо ясно, насколько важна культурная жизнь и работа театров, выставочных залов, клубов, музеев и библиотек для Москвы и москвичей. В периоды роста заболеваемости, чтобы не допустить закрытия театров, кинотеатров и концертных залов, приходилось ограничивать количество посетителей до 25, 50, 70 процентов от заполняемости зала. Но как только эпидемическая ситуация улучшалась, ограничения постепенно снимали, — пояснил глава города.

По словам Собянина, решение о запрете на проведение досуговых мероприятий в сфере культуры было принято в марте 2020 года для того, чтобы снизить распространение коронавируса. С тех пор учреждения то закрывались, то открывались вновь. Тем не менее даже во время пандемии театры и музеи оставались важнейшей опорой в жизни людей — многие из них перешли в онлайн-формат работы.

По словам главы города, за два года прошла 41 тысяча выставок, спектаклей и концертов, проведены такие культурные акции, как «Ночь театров», «Библионочь» и «Ночь в музее», а также выставлено 85 тысяч экспонатов и проведено более 750 выставок. Более того, учебный процесс в музыкальных и художественных школах не прекращался, а Москва направила более 9,7 миллиарда бюджетных рублей на выплату заработной платы и покрытие расходов музеев, культурных центров и театров.

— Сегодня столичная культурная жизнь кипит. Отменены все ковидные ограничения, большая доля населения уже иммунизирована с помощью вакцинации или перенесенной болезни, а число выявляемых случаев в Москве близки к минимумам с начала пандемии, — заявил Собянин.

Глава города в своем блоге резюмировал, что столица сделает все, чтобы росла посещаемость культурных учреждений.

В Музее Победы 24 марта прошло торжественное открытие выставки «У войны не детское лицо», где продемонстрировали около 150 экспонатов, рассказывающих о детях и подростках — участниках Великой Отечественной войны.