Более 200 животных нашли дом благодаря сервису на mos.ru

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Жители Москвы опубликовали более 1,5 тысячи объявлений в сервисе поиска пропавших и найденных животных на mos.ru, более 200 из них уже вернулись к своим хозяевам или нашли новых. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщили на официальном сайте мэра города.

— Так, с момента начала работы сервиса уже удалось найти 102 кошки и 111 собак. Просматривать размещенные объявления могут все желающие, а чтобы создавать новые и видеть контакты авторов, понадобится регистрация на mos.ru, — пояснила заместитель главы Департамента информационных технологий города Марина Тавадзе.

Сервис работает с декабря 2020 года. В нем нужно детально описать животное, загрузить его фото и отметить на карте место, где его видели в последний раз. Если некоторые параметры о пропавших и найденных питомцах совпадают, то система предлагает пользователю связаться с потенциальным владельцем.

Для того чтобы найти своего питомца или сообщить о потеряшке, в каталоге услуг в разделе «Животные и окружающий мир» нужно перейти на страницу сервиса «Поиск животных», там — выбрать цель обращения и нажать кнопку «Найти».

Примечательно, что чаще в сервисе публиковали информацию о пропаже кошек. На данный момент в сервисе размещено 62 активных объявления.

В пресс-службе Комитета ветеринарии города подчеркнули, что наличие электронного микрочипа у питомца увеличивает шансы найти его. Более того, в пресс-службе рекомендовали владельцам животных надеть на них ошейник, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в московских приютах для животных началась кампания по сезонной вакцинации.