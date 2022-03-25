Чем заменить зарубежные сервисы для бизнеса: 10 российских аналогов

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Российский бизнес столкнулся с большим количеством сложностей. Одна из них — уход с российского рынка зарубежных брендов, платежных систем и сервисов, которыми многие компании пользовались на постоянной основе: от Slack до Mailchimp и Wix. Вполне возможно, что этот «исход» продолжится, и бизнесу нужно будет искать замену привычным инструментам.

В этой подборке — большое количество российских решений, на которые можно обратить внимание. Они ни в чем не уступают зарубежным аналогам, а в некоторых случаях пользоваться ими даже выгоднее.

Внутренние коммуникации

«Яндекс.Телемост»

Сложно представить работу без таких сервисов, как Zoom или Skype. Что делать, если и они станут недоступны на территории России?

Заменой этим решениям для проведения рабочих видеовстреч станет «Яндекс. Телемост», входящий в группу сервисов «Яндекс 360» для бизнеса. Встречи в «Телемосте» не ограничены по времени, поэтому можно свободно общаться с коллегами и партнерами. Чтобы создать встречу, понадобится аккаунт на «Яндексе». Затем на платформе нажимаете «Создать видеовстречу» и отправляете ссылку другим участникам. Чтобы подключиться, достаточно перейти по ссылке и нажать кнопку «Продолжить», даже если нет аккаунта на «Яндексе».

«Яндекс.Телемост» бесплатен и доступен на любых устройствах, максимальное число участников онлайн-встреч — 40 человек.

amo

Мессенджер для бизнеса Slack позволяет сотрудникам одной компании общаться между собой и получать внутрикорпоративную информацию. Но не он один предоставляет такую возможность в работе.

В amo можно не только общаться с коллегами, но и создавать боты для выполнения тех или иных задач, а также интегрировать мессенджер с amoCRM. Еще один приятный плюс — возможность преобразовывать звуковые сообщения в текст, хотя для видео и аудио звонков подобных функций в приложении пока нет. Сервис доступен на всех устройствах.

До 12 пользователей мессенджер бесплатен, далее идет оплата по тарифам в зависимости от количества участников в команде.

YouGile

Популярный инструмент для командной работы Trello уходит с российского рынка. Но не стоит отчаиваться: есть сервис, который поможет и дальше выстраивать работу в больших командах.

YouGile объединяет в себе функции таск-трекера с Agile-досками и корпоративного мессенджера, что позволяет наладить прозрачные процессы работы и поддержать позитивную атмосферу в коллективе. Каждому участнику проекта можно отвести его роль, определить список задач и прав. В YouGile можно создать роли доступа, широко использовать каскадную структуру проектов и вносить множество подзадач, проводить онлайн-мониторинг и создавать отчеты-сводки.

Сервис бесплатный до 10 пользователей, далее идет тарифная оплата.

Редактирование файлов

Яндекс Документы

Бесплатный онлайн-редактор Яндекс Документы приходит на смену Google Docs.

В редакторе можно создавать и совместно редактировать текстовые файлы, таблицы и презентации. Сервис поддерживает форматы docx, xlsx и pptx, а также умеет конвертировать в них более старые версии. Для совместного использования документа достаточно лишь отправить ссылку другому пользователю, он сможет ее открыть, даже если у него нет аккаунта на Яндексе.

Открывается сервис на любых устройствах и работает бесплатно.

AliveColors

Заменить продукты Adobe не так-то просто, но можно попробовать сервис AliveColors. В этом графическом редакторе доступно создание и редактирование изображений с векторной и растровой графикой. Платформа поможет обработать и отретушировать фотографии, создать различные художественные эффекты, воспользоваться цифровым рисованием. В программу встроен удобный интерфейс с поддержкой 4k и 5k дисплеев.

Доступен бесплатный тариф, но для расширения функционала потребуется плата.

Яндекс Диск

Привычный Google Drive, которым организации раньше пользовались в составе Google Workspace, в случае его исчезновения, можно легко заменить Яндекс Диском. Этот сервис входит в Яндекс 360 для бизнеса вместе с другими инструментами для работы (корпоративная почта на домене организации, рассылки, мессенджер и пр.).

Облачный сервис компании позволяет пользователям хранить свои данные на серверах и передавать другим пользователям. На него можно загружать фото, видео, документы и любые другие файлы. Диск можно открыть на любом устройстве с браузера, а также есть мобильное и ПК-приложение.

В Яндекс 360 для бизнеса есть несколько тарифов, и можно выбрать необходимый объем Диска до 3 ТБ на сотрудника. Оплата в рублях, в отличие от сервиса Google, что позволит понимать, сколько будет стоить виртуальный офис для организации вне зависимости от колебания курса доллара.

Взаимодействие с клиентами

Unisender

Сервис email-рассылок Unisender поможет ведению бизнеса вместо платформы Mailchimp.

В сервисе можно собирать различные базы подписчиков, форматировать их, создавать письма с любым дизайном, отправлять SMS-сообщения, делать посты в социальных сетях и транзакционные рассылки. Также там доступны шаблоны для рассылок и лендинги, можно воспользоваться конструкторами писем, валидаторами и провести аналитику. Для базы подписчиков доступна сегментация.

Email-рассылки бесплатны до 100 контактов, далее идет оплата по тарифам.

Shop-Script

Платформа Shop-Script вместо сервиса OpenCart поможет создать интернет-магазин. Пользователю доступен масштабированный движок и широкий инструментарий управления товарами, заказами и клиентской базой. В сервисе есть более 100 вариантов дизайна. Продавать товары можно на любых онлайн-площадках и маркетплейсах, а также доступны инструменты активного маркетинга.

Первые 30 дней для пользователей бесплатны, потом доступ к полному функциональному спектру приложения станет платным.

uCoz

Вместо Wix эта система управления сайтами предоставит доступ к более чем 200 шаблонам для быстрого конструирования. Любой пользователь может не только выбрать что-то из предложенных вариантов оформления, но и создать свой.

Встроенные возможности сервиса упрощают работу, связанную с созданием сайта, будь то интернет-магазин, или форум. Доступ к 23 модулям можно получить после активации.

uCoz работает бесплатно.

stepFORM

Многие используют Google Forms для создания и управления онлайн-опросами. Однако, предлагаем обратить внимание на сервис stepFORM.

stepFORM — это конструктор форм заказа и онлайн-опросов. С его помощью бизнес может собирать клиентские заявки и лучше управлять базой клиентов, а также предлагать расчет стоимости услуг. Сервис предлагает функции сбора клиентских запросов, ведения аналитики и онлайн-оплаты. Создание формы и опросов происходит в визуальном режиме. Форму, созданную благодаря этому сервису, можно использовать на сайтах и в соцсетях, также есть возможность добавить собственный HTML- код. Работа сервиса адаптирована для мобильных устройств.

Платформа предлагает бесплатный пробный период и несколько вариантов подписок.