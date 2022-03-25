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Следком задержал мужчину, призывавшего в интернете к массовым беспорядкам и терроризму

Елена Самойлова

Происшествия
Следком задержал мужчину, призывавшего в интернете к массовым беспорядкам и терроризму
Фото: СК РФ

В Москве 29-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений экстремистской направленности. Об этом в пятницу, 25 марта, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, в течение 2021 года обвиняемый публиковал в одном из мессенджеров разнообразные материалы экстремистского характера.

— Благодаря совместной работе следователей столичного управления СК и сотрудников управления «К» МВД России противоправные действия фигуранта пресечены и он задержан, — рассказала Иванова.

Следком задержал мужчину, призывавшего в интернете к массовым беспорядкам и терроризму Фото: ГСУ СК России по Москве

Мужчине предъявлено обвинение по статьям «Возбуждение ненависти либо вражды в интернете», «Призывы к массовым беспорядкам или участию в них» и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

В настоящий момент полицейские проверяют его причастность к совершению аналогичных преступлений.

18 марта украинского певца Левченко арестовали за призывы к насилию, которые он пропагандировал в видеоролике в социальной сети в отношении российских военных.

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