«Это предательство»: Медведев оценил поведение несогласных с позицией власти россиян

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Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что критика страны во время такой ситуации, как спецоперация, является «предательством».

По его словам, нельзя проводить антигосударственную линию в сложные для страны периоды.

При этом Медведев подчеркнул, что возможность критиковать власть является частью демократии. Однако этого не стоит делать, если Россия переживает сложное время.

Представитель Совбеза добавил, что также неправильно критиковать свою родину после отъезда за границу.

— Ты можешь критиковать власть и свою страну, но не в ситуации войны или специальной операции, которая ведется. Потому что там люди, которые сражаются с оружием в руках за твою страну, за твое будущее, за наше Отечество, — подытожил Медведев, чьи слова приводит РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.