Сенатор Пронюшкин сообщил о смерти Владимира Жириновского

Фото: Пресс-служба Госдумы

Российский политик Владимир Жириновский скончался в пятницу, 25 марта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сенатора Александра Пронюшкина.

По данным СМИ, политик скончался 25 марта в 10:45. Последние 24 часа лидер ЛДПР провел в коме.

В то же время спикер Государственной думы Вячеслав Володин опроверг эти слухи. По его словам, состояние политика действительно тяжелое, однако врачи продолжают бороться за его жизнь.

Министерство здравоохранения Российской Федерации также сообщило, что Жириновский пребывает в стабильном состоянии.

9 февраля стало известно, что Владимира Жириновского госпитализировали в Москве с коронавирусной инфекцией. Уточнялось, что депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась в результате COVID-19.

10 февраля сообщалось, что в состоянии Жириновского наблюдается отрицательная динамика. У него прогрессирует дыхательная недостаточность. Степень поражения правого легкого, по оценкам медиков, составляет 30 процентов, левого — 50 процентов, при этом площадь поражения увеличивается.

22 февраля спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что российский политик Владимир Жириновский чувствует себя намного лучше.

11 марта врачи вывели Владимира Жириновского из медикаментозного сна. После прихода в сознание лидер ЛДПР почти сразу приступил к работе, получив документы от помощников.