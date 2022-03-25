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Депутат МГД Козлов: Своевременная вакцинация собак и кошек необходима для сохранения их здоровья

Георгий Соланович

Город
Депутат МГД Козлов: Своевременная вакцинация собак и кошек необходима для сохранения их здоровья
Фото: oprf.ru

Своевременная вакцинация кошек и собак необходима, так как она поможет сохранить здоровье домашних питомцев. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщил депутат Мосгордумы Александр Козлов.

— Обработка от паразитов и ежегодная вакцинация специализированным комплексным препаратом, который защищает их от чумы плотоядных, бешенства, различных вирусов и инфекций поможет сохранить здоровье животного. Проводить вакцинацию нужно обязательно, если вы хотите, чтобы питомец оставался активным, жизнерадостным, общительным и не представлял опасности для окружающих, — заявил он.

Подобные процедуры, по словам Козлова, проводятся во всех городских приютах. Там животных прививают от паразитов и готовят к передаче людям.

На данный момент в столице работают 13 тысяч приютов, в которых содержатся примерно 16 тысяч кошек и собак. Депутат выразил надежду, что «каждый человек, который задумывается о собаке или кошке», посетит место содержания животных и возьмет себе верного друга.

Для посещения приютов необходимо иметь с собой паспорт, передает агентство городских новостей «Москва».

Жители Москвы опубликовали более 1,5 тысячи объявлений в сервисе поиска пропавших и найденных животных на mos.ru, более 200 из них уже вернулись к своим хозяевам или нашли новых.

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