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В Кремле прокомментировали слова Турчака о восстановлении Мариуполя

Полина Долганова

Общество
В Кремле прокомментировали слова Турчака о восстановлении Мариуполя
Фото: Администрация президента РФ

Заявление секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака о восстановлении городов Украины является заявлением партийного лидера. При этом президент РФ Владимир Путин пока не формулировал свою позицию на этот счет. Об этом в пятницу, 25 марта, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Вы знаете, что никак не формулировал на этот счет позицию президент Путин, поэтому я ничего не могу сказать, как минимум мы должны дождаться завершения специальной военной операции, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Он уточнил, что партия проявляет инициативу и активно реагирует на ситуацию.

Песков подытожил, что идея о восстановлении Мариуполя была озвучена пока исключительно на уровне партии.

Партия «Единая Россия» открыла в Мариуполе центр гуманитарной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе политического объединения в четверг, 24 марта. В центре организована раздача предметов первой необходимости, еды и бытовой химии. Местные жители могут зарядить там телефон и получить SIM-карту.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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