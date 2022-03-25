Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ЛДПР попросила Генпрокуратуру заблокировать Telegram-канал Mash

Иван Юминов

Общество
ЛДПР попросила Генпрокуратуру заблокировать Telegram-канал Mash
Фото: Пресс-служба Совфеда

Первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов направил обращение генпрокурору Игорю Краснову с просьбой запретить Telegram-канал Mash. Об этом сообщили в пресс-службе партии в пятницу, 25 марта.

— 25 марта 2022 года в 11:44 в новостном интернет-проекте Mash появилась клеветническая информация о смерти председателя ЛДПР В. В. Жириновского. Она получила огромную огласку, — говорится в сообщении.

Редакция издания, как считают в ЛДПР, злонамеренно распространила заведомо ложную информацию. Краснову, следует из обращения Власова, необходимо провести проверку и принять меры, вплоть до возбуждения административных и уголовных дел.

Ведомству, добавил парламентарий, также следует рассмотреть возможность признания Mash нежелательной организацией в России. Еще одной возможной мерой Власов назвал запрет деятельности канала в стране, отмечает ТАСС.

25 марта в ЛДПР сообщили, что подают заявление в Генпрокуратуру в отношении тех, кто распространил фейковые новости о смерти политика Владимира Жириновского. Подобные фейки в нынешней ситуации во фракции назвали не просто «газетной уткой», а антигосударственной провокацией.

Ранее сенатор Александр Пронюшкин сообщил, что Владимир Жириновский скончался 25 марта. В свою очередь спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что новости о смерти политика не соответствуют действительности.

Читайте также:
Владимир Жириновский Генпрокуратура Telegram
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Улыбка первой мать-и-мачехи

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О крестах человеческих

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Курица возомнила себя орлом

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Бобры любят чистые реки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

За кефир ответишь!

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Прирастем ли Востоком

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Все мнения
О проекте