ЛДПР попросила Генпрокуратуру заблокировать Telegram-канал Mash

Фото: Пресс-служба Совфеда

Первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов направил обращение генпрокурору Игорю Краснову с просьбой запретить Telegram-канал Mash. Об этом сообщили в пресс-службе партии в пятницу, 25 марта.

— 25 марта 2022 года в 11:44 в новостном интернет-проекте Mash появилась клеветническая информация о смерти председателя ЛДПР В. В. Жириновского. Она получила огромную огласку, — говорится в сообщении.

Редакция издания, как считают в ЛДПР, злонамеренно распространила заведомо ложную информацию. Краснову, следует из обращения Власова, необходимо провести проверку и принять меры, вплоть до возбуждения административных и уголовных дел.

Ведомству, добавил парламентарий, также следует рассмотреть возможность признания Mash нежелательной организацией в России. Еще одной возможной мерой Власов назвал запрет деятельности канала в стране, отмечает ТАСС.

25 марта в ЛДПР сообщили, что подают заявление в Генпрокуратуру в отношении тех, кто распространил фейковые новости о смерти политика Владимира Жириновского. Подобные фейки в нынешней ситуации во фракции назвали не просто «газетной уткой», а антигосударственной провокацией.

Ранее сенатор Александр Пронюшкин сообщил, что Владимир Жириновский скончался 25 марта. В свою очередь спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что новости о смерти политика не соответствуют действительности.