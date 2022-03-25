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ЛДПР подаст заявление в Генпрокуратуру из-за новостей о смерти Жириновского

Полина Долганова

Общество
ЛДПР подаст заявление в Генпрокуратуру из-за новостей о смерти Жириновского
Фото: Пресс-служба Госдумы

ЛДПР подает заявление в Генеральную прокуратуру Российской Федерации в отношении тех, кто распространил фейковые новости о смерти политика Владимира Жириновского. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщили в Telegram-канале фракции.

— Мы убеждены, что в период, когда страна в стрессе, когда информационный фон и так накален до предела, подобные фейки — это не просто газетная утка, а настоящая антигосударственная провокация, которую нельзя спускать с рук, — говорится в сообщении.

Ранее сенатор Александр Пронюшкин сообщил, что Владимир Жириновский скончался в пятницу, 25 марта. В свою очередь спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что новости о смерти политика не соответствуют действительности.

9 февраля стало известно, что Владимира Жириновского госпитализировали в Москве с коронавирусной инфекцией. Уточнялось, что депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась в результате COVID-19.

10 февраля сообщалось, что в состоянии Жириновского наблюдается отрицательная динамика.

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