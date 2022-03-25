Володин опроверг новости о смерти Жириновского

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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что новости о смерти российского политика Владимира Жириновского не соответствуют действительности.

По его словам, состояние лидера ЛДПР действительно оценивается как тяжелое.

— Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления, — цитирует Володина РИА Новости.

Ранее сенатор Александр Пронюшкин сообщил, что Владимир Жириновский скончался.

9 февраля стало известно, что Владимира Жириновского госпитализировали в Москве с коронавирусной инфекцией. Уточнялось, что депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась в результате COVID-19.

10 февраля сообщалось, что в состоянии Жириновского наблюдается отрицательная динамика. У него прогрессирует дыхательная недостаточность. Степень поражения правого легкого, по оценкам медиков, составляет 30 процентов, левого — 50 процентов, при этом площадь поражения увеличивается.

22 февраля спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что российский политик Владимир Жириновский чувствует себя намного лучше.

11 марта врачи вывели Владимира Жириновского из медикаментозного сна. После прихода в сознание лидер ЛДПР почти сразу приступил к работе, получив документы от помощников.